La vidéo de l’attaque qui a tué Hadass Malka prouve les mensonges coutumiers de Mahmoud Abbas

Abbas a déclaré après l’attaque qui a tué la policière des frontières Hadass Malka qu’Israël avait tué sans raison trois personnes innocentes en parlant des trois terroristes palestiniens impliqués dans cette attaque.

Bien que le Hamas a revendiqué la responsabilité de cet attentat, Ramallah a refusé de condamner affirmant qu’il n y avait « aucune preuve » que les trois ont essayé en fait d’attaquer les Israéliens.

Hayom Israel rapporte que la police a une documentation complète de cette attaque à la porte de Damas, où l’on voit les trois terroristes attaquer les policiers et les soldats qui se trouvaient là.

Le journal a aussi annoncé que l’on voit le premier terroriste semble essayant d’utiliser une mitrailleuse artisanale et tire deux coups de feu.

Quelques secondes après l’attaque, la police a ouvert le feu et le neutralise. Puis vint le second terroriste avec un couteau et tente d’attaquer les policiers.

Quelques secondes plus tard , il est neutralisé. Le troisième terroriste est également vu lorsqu’il attaque la jeune Hadass Malka . Bien qu’il soit impossible de voir le couteau, il semble clair que la policière est blessée et elle tombe au sol. Après cela, le terroriste est abattu par les forces de sécurité, et les équipes de secours se précipitent vers Hadass Malka allongé sur le sol.

Le rapport dit que le commissaire de police a présenté les enregistrements à la sécurité . À l’heure actuelle, il a été décidé de ne pas publier la vidéo afin d’éviter la glorification des terroristes qui pourraient servir de modèle.

