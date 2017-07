Vidéo de la police égyptienne battant des civils

Al Masry Al Youm nous rapporte les vidéos suivantes, prouvant que la police égyptienne frappe les civils sans prendre en compte leur sexe ou leur âge. Les internautes font circuler cette vidéo qui semble montrer des membres de l’armée égyptienne agressé une vieille militante appelé Khadiga al-Hennawy.Elle se trouve près du bâtiment du Cabinet de la rue Qasr al-Aini, vendredi lorsque des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de sécurité.

Dans la vidéo, deux agents sont vus traînant Hennawy par les cheveux. Un tire ses cheveux pendant qu’un autre lui donne des coups de pied, avant que d’autres officiers arrivent aussi pour participer à ce linchage avec des matraques et la traînant hors de la vue de la caméra.

Une autre vidéo montre la police qui samedi va impitoyablement battre un homme et une femme, et arracher leurs vêtements.

(Âmes sensibles s’abstenir)

C’est un printemps qui a commencé par un dur hiver qui finit pour la démocratie égyptienne et bien d’autres pays arabes qui manifestent dans les rues et votent ensuite pour les partis politiques les plus extrémistes….ils l’ont cherché….