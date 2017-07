VIDÉO | Un couple israélien expulsé d’un vol sur la compagnie Jet Blue car leur fille de un an a dérangé un client

Tamir Raana et Mendy Ifrah étaient dans un avion de la compagnie « Jet Blue » de la Floride à New York, quand on leur a demandé de sortir de l’avion car leur enfant de un an aurait donné des coups de pieds sur le siège d’une passagère à l’avant. La mers a dit qu’elle avait présenté ses excuses immédiatement, et a rejeté les demandes de la compagnie : « Une telle demande est ridicule »

Le couple a parlé au Daily News « Notre fille Eden (de un an) a commencé à donner des coups de pieds sur le siège du passager, et nous avons immédiatement présenté nos excuses. La passagère se leva et demanda de changer de place, quand tout à coup, le pilote est venu vers nous et nous a demandé de sortir de l’avion . Puis la sécurité est venue et nous a demandé de prendre nos affaires et descendre de ce vol . ‘.

La mère a filmé le comportement devant le représentant de la compagnie et le policier et a déclaré que « Ceci est ridicule, j’ai trois enfants, où voulez vous que j’aille ? ».

Finalement, la famille a été expulsée de l’avion, mais leurs bagages sont restés dans la soute de l’avion, et ils ont finalement atterri à New York sur un autre vol, ils ont découvert que leurs effets personnels étaient en Floride et seulement une semaine plus tard ils ont pu récupérer leurs valises.

« Je n’avais pas des couches, des lingettes ou des vêtements pour les enfants, je suis resté avec rien », dit Ifrah, en découvrant plus tard que,la compagnie « Jet Blue » enquêtait sur l’affaire.

Pendant ce temps, la compagnie aérienne a nié les dires de cette maman. « Après des menaces verbales et physiques et malédictions contre une cliente, nous avons fait appel à l’équipage et lui avons demandé poliment de débarquer . Ils ont refusé de le faire, et donc nous avons été obligés de faire venir la sécurité . Les policiers sont arrivés afin de les accompagner et nous leur avons rendu l’argent en raison des actes de leurs enfants ».

L’avocat de la famille a appelé les revendications de la société un « non-sens » car la maman voyageant avec des enfants n’a pas utilisé un langage grossier à côté d’eux et les clients aux alentours ne se sont pas plaints de menaces ou de violence de sa part « , dit-il.

