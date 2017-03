VIDÉO CHOQUANTE : Les démocrates refusent de se lever lors de l’hommage de Trump à la veuve du soldat William Ryan Owens

« Nous sommes bénis d’être rejoint ce soir par Carryn Owens, la veuve d’un soldat d’une unité spéciale US Navy, le commandant William ‘Ryan’ Owens. Ryan est mort comme il a vécu : un guerrier et un héros luttant contre le terrorisme et pour la sécurisation de notre nation. Je viens de parler au général [Jim] Mattis, qui a confirmé et que je cite :

« Ryan a fait partie d’un raid très réussi qui a généré de grandes quantités de renseignements vitaux qui conduiront à de nombreuses autres victoires à l’avenir contre nos ennemis. »