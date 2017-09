VIDEO | Les Chefs de nombreux pays ont participé au concours international de cuisine des Maccabi à Tel Aviv

Le chef primé de James Beard, Michael Solomonov, est venu de Philadelphie cet été pour accueillir le concours international de cuisine Maccabi inaugurale à l’école culinaire Bishulim de Tel Aviv, en collaboration avec les 20ème Jeux mondiaux de Maccabiah en Israël, impliquant 9 500 athlètes de 80 pays.

Des équipes de chefs professionnels d’Australie, de Gibraltar, d’Israël, d’Italie, d’Espagne et des États-Unis ont utilisé des produits israéliens, de la viande et du poisson pour préparer cinq plats présentant la cuisine de leur pays d’origine.

Un panel de chefs, professionnels de l’hôtellerie et journalistes de l’alimentation a jugé les entrées pour la créativité, l’originalité, la saveur et la présentation. Les Australiens ont remporté la médaille d’or, les Américains ont obtenu l’argent et le bronze est allé à l’équipe israélienne, composée de chefs arabes et juifs.

Producteur délégué – Jonathan Baruch

Producteur / Réalisateur – Haim Silberstein

DP – Eyal Sela

Édition – Shahar Beeri

Classement des couleurs – Ari Amit

Sound – Oren Sharon

