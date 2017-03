VIDÉO: Cette petit fille Juive de 6 ans a fait quelque chose de magnifique après que des cimetières juifs ont été vandalisés aux USA

Lorsque Ayel a entendu parler du vandalisme qui a eu lieu récemment dans différents cimetières juifs dans tout le pays, elle se sentait triste et voulait transformer la haine en quelque chose de positif. En conséquence, elle a peint à la main des centaines de pierres à placer sur les pierres tombales qui ont été vandalisées.

Plus de 100 pierres ont été envoyés au cimetière de Saint-Louis, et 150 autres au cimetière à Philadelphie.

«J’espère que les roches vont soutenir les familles dont les membres ont été touchés », a déclaré Ayel.

L’une de ces familles était Ayel , car en effet, son arrière-grand-mère, Rebecca Pearl, est enterrée dans le cimetière Hessed Shel Emeth, à Saint-Louis.

Ayel a dit, « Maman, je veux aider, » quand elle a entendu les nouvelles.

Dans un premier temps, la famille a parlé de l’organisation d’une vente de pâtisseries pour aider à payer la réparation des pierres tombales qui avaient été renversées ou endommagées.

Mais Ayel se souvenait avoir entendu parler de la tradition juive de placer des petites pierres ou des cailloux au sommet d’une pierre tombale pour honorer le défunt.

Ayel a décidé qu’elle voulait peindre deux variétés de roches: les coccinelles pour la bonne chance et les cœurs pour un peu plus d’amour.

Elle a dit qu’elle est heureuse que les rochers vont être placés sur les pierres tombales et qu’elle aimait les peindre.

« Je voulais être gentil et aider le monde entier », a déclaré Ayel. « Je suis fier de moi. La religion juive est importante pour moi, et ce sont mes valeurs « .

Les Morgensterns mettent l’accent sur les valeurs juives, célébrant le Shabbat chaque semaine et assistent à la Congrégation Kol Tikvah à Parkland.

Ayel est à la maternelle à Parkland. Elle a dit qu’elle veut être un médecin et une scientifique quand elle sera grande, parce qu’elle veut « aider tout le monde dans le monde entier. »

Morgenstern a dit que sa fille est une enfant vraiment douée qui excelle dans tant de domaines différents.

« Elle est très brillante et excelle à l’école. Elle est brillante dans les sciences, les mathématiques et les sciences sociales. Elle lit à un niveau élevé pour son âge. Elle est aussi une danseuse compétitive, et elle a aussi des modèles. Elle veut juste tout faire et elle est fière de pouvoir faire tant de choses « .

Lauren a dit qu’elle avait des frissons quand elle a appris que les élèves des écoles juives ont placées les rochers sur les pierres tombales dans le cimetière de Saint-Louis.

« Quand j’ai entendu qu’elles étaient placés sur les pierres tombales, ce fut incroyable, et nous sommes si fiers d’elle . »

Le père de Ayel, Jared Morgenstern, a dit que sa fille est une « fille très dévouée. Elle veut que tout soit bien, et elle veut que les gens soient bien. Elle n’aime pas quand d’autres enfants à l’école ne sont pas gentils avec d’autres enfants. Elle essaie d’être amis avec tout le monde et d’être gentille avec tout le monde, peu importe quoi « .

