Vidéo – Canada : Des Juifs agressés lors d’une manifestation contre le WSF

Les militants pro-israéliens sont arrivés à Montréal pour manifester contre le Forum social mondial (WSF – World Social Forum ), quand ils ont été agressés par un groupe de 50 islamistes et fascistes de gauche et radicaux qui se sont réunis dans les rues de Montréal afin de plaider en faveur de la destruction de Israël.

Après les agressions, la police a été appelée pour séparer les deux groupes.

Le groupe pro-israélien était composé de membres de la Ligue de défense juive du Canada (qui concentre son activité sur la lutte contre l’antisémitisme au Canada) et d’autres partisans d’Israël quand ils ont été agressés et l’un a même été frappé au visage. Les partisans d’Israël n’ont pas agit une seule fois avec violence et ont seulement essayaient d’engager la conversation lorsque les ennemis anti-israéliens les ont attaqué.

Meir Weinstein, est le directeur national de la LDJ au Canada, il a été frappé au visage après qu’il est intervenu pour aider une femme. Selon Weinstein, une femme a été poussée et une autre femme a été blessée. Weinstein est à la recherche de l’aide de témoins pour identifier les islamistes qui l’ont attaqué. Il a porté plainte à la police pour agression.

La LDJ avait été inactive pendant des années, mais Weinstein , a réactivé une succursale au Canada pour lutter contre la montée de » l’islam radical » au Québec. Selon Weinstein , la LDJ est la seule organisation canadienne qui préconise une protection cohérente dans le service de protection.

«Les menaces récentes au Canada faites par Daesh ont incité les rabbins et les dirigeants communautaires de se rapprocher de nous et nous nous sommes mobilisés avec des patrouilles pendant les vacances d’été. Nous sommes honorés de servir, de protéger et de garder notre communauté et la mettre à l’abri du danger », a dit Weinstein.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander