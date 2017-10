VIDEO | Quand le blogueur chinois rencontre un survivant de la Shoah et fond en larmes…

Un survivant de la Shoah, Shlomo Perl âgé de 93 ans, qui a écrit le livre « Europa Europa » a parlé à une délégation de célèbres blogueurs de Chine, l’un d’entre eux qui a suivi l’historien et le livre célèbre a été ravi mais la séance s’est terminée en larmes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Département d’Asie du ministère des Affaires étrangères, ont organisé une visite entre une délégation israélienne et les huit blogueurs chinois les plus célèbres. Le but du programme est de renforcer les liens d’amitié entre les deux peuples et de promouvoir diverses coopérations.

Le moment de la rencontre entre Pearl et l’historien chinois Jinxheng

Ces blogueurs populaires comptent environ 35 millions de followers à Weibo, le plus grand réseau social en Chine, l’équivalent de Facebook et de Twitter. Chacun d’eux en soi est une star du net. Wai Wai est une actrice et un modèle avec cinq millions de followers; Lin Ji est un dessinateur pour enfants avec 14 millions d’adeptes; Zhang Yuang est l’un des écrivains pour enfants les plus connus en Chine avec 6,4 millions d’adeptes, et Jean Oran, un blogueur sur la nourriture, qui compte cinq millions d’adeptes.

Lors de leur visite, ils ont eu une réunion avec un survivant de la Shoah qui a été organisée pour les blogueurs. La coordinatrice du projet, Nurit Tennery Modai, a choisi de les réunir avec Shlomo Pearl, l’auteur de 93 ans du célèbre livre européen sur l’Europe. Un film à succès à partir de ce livre a remporté le Golden Globe et a été nominé pour un Oscar. Les œuvres sont basées sur l’histoire personnelle de Pearl, qui pendant la Shoah se déguisait en nazi hitlérien et, entre autres, a survécut.

Les blogueurs chinois ont serré la main de Pearl quand l’un d’entre eux, Yan Jingxang, s’est soudain rendu compte que l’homme à qui il parlait était le héros du livre Europe Europe qu’il lisait. Il l’embrassa et fondit en larmes.

« J’ai lu le livre, j’ai vu le film, j’ai été ému aux larmes, puis soudainement, j’ai rencontré ce héros dans la vraie vie, je ne croyais pas qu’une telle chose puisse m’arriver », a-t-il déclaré hier. La perle excitée a dit: «Cette rencontre est une Divine Providence, c’est comme trouver une épingle dans la mer, je n’ai jamais rencontré de Chinois, et voici le premier Chinois que je rencontre qui me connaît et mon histoire et qui a été ému aux larmes lors de cette rencontre. Le coordinateur du projet a conclu: «Comment est-il arrivé que sur un milliard de Chinois, cette personne chinoise a lu le livre, a vu le film et ensuite a rencontré le héros par hasard?

Pour voir la vidéo : ICI