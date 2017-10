VIDEO | Benyamin et Sara Netanyaou souhaitent un bon anniversaire au maire de Jérusalem Nir Barkat

Le premier ministre et son épouse, Benjamin Netanyahu et Sara ont enregistré une vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire au Maire de Jerusalem, Nir Barkat.

Netanyahou a félicité Barkat : « Félicitations pour ton 58ème anniversaire. Tu as fait beaucoup de choses importantes pour les résidents de Jérusalem, je peux en témoigner. Sarah et moi, te félicitons, Beverly et ta chère famille. Continuez. Beaucoup, beaucoup de bénédictions ».

L’épouse du premier ministre Sara Netanyahu a ajouté : « Félicitations et bonne chance Nir et Beverly et les garçons, comme vous le savez, on vous aime pas moins que nous. Nous continuerons à travailler ensemble pour offrir le meilleur pour les enfants de Jérusalem et les citoyens de Jérusalem. Félicitations. »