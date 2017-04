Suite à l’information du magazine Roula, concernant le Messie révélé, le Rav a tenu à dire que le vrai Machiah est un homme d’actions et pas de paroles, même si celui ci a du savoir dans la Thora ( et fait même des miracles !) , cela ne suffit pas, car le vrai Machiah changera l’homme et le monde est ne se nommera pas lui même comme le Messie…si ce n’est un charlatan.

