VIDÉO : Les agents du renseignement (Shabak) sécurisent la visite de Trump en Israël

La sécurité autour de la visite de Trump a été fortement renforcée lors de sa venue en Israel. Le Shabak, autrement dit le service de renseignement israélien (ou Shin Bet et sécurité VIP) furent au centre de cette surveillancerapprochée, le plus souvent, et ont joué un rôle principal dès l’arrivée de l’avion Air Force One sur le sol de Ben Gurion 1. A ce moment précis les agents sont entrées en service:

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr