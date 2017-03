VIDÉO | Affrontements violents entre palestiniens à Ramallah pour protester contre la brutalité de la police palestinienne

Des centaines de palestiniens à Ramallah ont protesté contre la brutalité des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, qui a attaqué des manifestants lors d’une manifestation anti-AP, également à Ramallah, selon le site Ma’an.

Les manifestants se sont rassemblés ce dimanche devant le tribunal d’instance local lors d’une audience d’une affaire contre cinq arabes accusés de possession d’armes et tentant de planifier une attaque contre Israël.

Quatre des accusés sont actuellement dans une prison israélienne et, Basel al-Araj, a été abattu par les forces israéliennes la semaine dernière. Des dizaines de personnes ont été blessées, quand les forces de sécurité de l’AP ont utilisé des matraques, des bombes et tasers sonores et du gaz pour disperser la manifestation.

Un autre rassemblement ce lundi a été organisé via Facebook, dans un message demandant au public de participer « pour protester contre le comportement des forces de sécurité de l’AP, » toujours selon Ma’an.

Les manifestants ont crié des slogans contre la brutalité policière, exigeant la punition pour les policiers qui ont agressé des manifestants et des journalistes. Les manifestants ont aussi scandé des slogans contre le « processus de paix », et le soutien à une « révolution armée ».

Les manifestants ont tenu des pancartes accusant les forces de l’AP de travailler comme des « espions » israéliens et critiquant l’Autorité palestinienne pour la « remise » des terroristes arabes en Israël.