VIDÉO | Accueil royal pour les nouveaux immigrants de France à Nétivot

Hier, tous les enfants, de l’école « Noam Orot » de Nétivot se sont préparés en ce nouveau mois de Adar, pour accueillir de nombreuses familles de France venus visiter, leur école.

Les familles descendant des bus ont pu découvrir une allée préparée à l’entrée de cette école, avec de la musique, des enfant de part et d’autres avec des chapeaux de clown, pour inaugurer la joie de Pourim qui arrive à grands pas.

Les familles ont ensuite visité l’école et parler aux élèves franco-israéliens, et leur ont demandé ce qu’ils pensait de leur Alya et cette école ?

Le jeune Yehouda a répondu à l’un d’entre eux, disant qu’il ne se rappelle même pas quand il a fait son Alya, car pour lui, il a toujours habité en Israel, et qu’il aimait cette école, car elle était joyeuse, et qu’il avait de nombreux copains !

En effet, l’école « Noam Orot » de Nétivot est connu par les français, et apprécié car leur Directrice est d’origine belge et parle parfaitement le français, mais ce qui est important est qu’elle dirige cette école d’une main de Maître et dans une ambiance très conviviale . Elle n’hésite pas à offrir aux enfants de nombreuses excursions dans le pays et des activités extra-scolaires pour les parents qui travaillent.

Messibat Houmach à Jérusalem avec les parents :

Coordonnées de l’école Noam Orot :

Tel : 9932241 – 08

Adresse : Rue Malhé Israel 3112 Netivot

