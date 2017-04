VIDÉO | 669 survivants de la Shoah ont décidé de surprendre leur sauveur…

Depuis que la Shoah a pris fin, il a gardé le secret jusqu’à ce que sa femme ait trouvé dans leur grenier tous les noms et les photos de tous les enfants qu’il avait sauvé. Elle ne pouvait pas rester indifférente à la découverte et a décidé de le surprendre 50 ans plus tard d’une manière originale avec tous les enfants secourus.