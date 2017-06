VIDEO | 137 kg de Captagon surnommé la « drogue du djihadiste » saisi à l’aéroport Charles de Gaulle

Au moins 137 kg de Captagon surnommé la « drogue du djihadiste » consommée au Moyen-Orient, a été saisi à l’aéroport Charles de Gaulle, en France.

Cette drogue est souvent utilisée par les terroristes avant de commettre une attaque comme ce fut le cas de plusieurs attaques de Daesh en France ces dernières années.

At least 137kg of Captagon dubbed ‘jihadist drug’ consumed in the Middle East, was seized at Charles de Gaulle Airport in a first for France pic.twitter.com/Ijnlr8vB4S

— Behind The News (@Behind__News) 31 mai 2017