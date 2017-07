VIDÉO | 100 motards arrivent au Kotel pour montrer leur solidarité envers la police Israélienne

Pas moins de 100 motards venant de tout le pays sont arrivés , ce vendredi au Kotel, afin de soutenir les forces de police en Israel et Magav qui sont depuis des semaines, sous le feux des palestiniens, et les violences tout au long de la journée.

Magav et la police israélienne, doivent être présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour sécuriser la capitale israélienne, et restent sans leur famille le Shabath et les jours de semaines, tout comme de nombreux soldats de Tsahal de Judée et Samarie qui ont été privés de leur Shabath de libre.