Victoire pour Israël et les États-Unis au Conseil de sécurité : La FINUL plus présente ne pourra plus fermer les yeux devant le Hezbollah

Israël et les États-Unis ont remporté une victoire au Conseil de sécurité des Nations Unies avec la décision d’élargir le mandat et le nombre de troupes au sol de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

UNIFIL sera maintenant tenu d’élargir ses rapports au Conseil et de signaler toutes les violations par le Hezbollah de la Résolution 1701 suite à l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la Seconde guerre du Liban en Israël en 2006 avec le Hezbollah. La Force sera également tenue de rapporter immédiatement toute tentative du groupe terroriste de refuser l’accès à ses troupes, qui sera également mandaté pour patrouiller les régions du sud du Liban contrôlées par le Hezbollah.

‘Il s’agit d’une réalisation diplomatique importante qui pourrait changer la situation dans le sud du Liban et exposer l’infrastructure terroriste que le Hezbollah a mis en place à la frontière avec Israël’, a déclaré l’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon dans un communiqué mercredi soir. ‘La résolution exige que la FINUL ouvre ses yeux et la force à agir contre l’accumulation de terreur du Hezbollah dans la région. Nous continuerons la lutte contre le Hezbollah et veillerons à ce que la FINUL remplisse ses fonctions sur le terrain. ‘

La décision du Conseil de sécurité comprend deux éléments principaux: une plus grande présence de forces sur le terrain et des rapports fiables et opportuns.

Jusqu’à maintenant, et surtout dans les dernières années, les forces de la FINUL ont rarement patrouillé la région dans le sud du Liban, et se sont abstenues d’entrer dans les villages acceptant largement les bastions terroristes du Hezbollah sans jamais signaler les violations du Hezbollah en temps réel.

En tant que tel, à partir de maintenant, les forces de l’ONU seront tenues de démontrer une présence physique solide sur le terrain, d’entrer dans chaque village et de signaler en temps réel les violations du Hezbollah de la Résolution 1701 du Conseil de sécurité

La décision a pour objectif de dissoudre la longue tentative du Hezbollah d’être considérée comme une organisation légitime sur la scène internationale. Cette décision fait suite après des mois d’activité diplomatique intense par Danon, qui a accompagné l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU Nikki Haley à la frontière libanaise au mois de juin dernier lors d’un briefing spécial sur la sécurité, ainsi que le chef d’état-major adjoint de l’IDF, Aviv Kochavi. Depuis cette visite, les deux ambassadeurs ont insisté auprès d’autres membres du CSNU pour améliorer le mandat de la FINUL.

Dans le cadre de cet effort, Israël a révélé des documents classifiés à des représentants des différents États membres, et des agents de renseignement supérieurs de l’IDF ont rendu des séances de sécurité aux ambassadeurs de l’ONU.

‘Je remercie les États-Unis d’avoir mené cet important effort et défendre les intérêts de sécurité d’Israël’, a déclaré Danon.

‘Je remercie également la France de faciliter les négociations avec l’adoption de la résolution’, a-t-il ajouté. ‘Le Secrétaire général des Nations Unies et les membres du Conseil de sécurité ont pris la bonne décision de respecter le principe le plus fondamental des Nations Unies: lutter contre le terrorisme et maintenir la stabilité et la tranquillité’.