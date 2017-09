Les victimes de l’attaque antisémite à Seine Saint Denis sont Roger Pinto, Président de SIONA, sa femme et son fils.

La Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël a annoncé l’identité des victime de cette agression entre jeudi et vendredi dans un communiqué :

« Nous sommes choquée et indignés par la vile agression antisémite à l’encontre de notre ami Roger Pinto, de sa femme et de son fils, à leur retour de vacances, dans la nuit du Jeudi 7 Septembre et du Vendredi 8 Septembre »

Pour rappel, Mr Roger Pinto est un militant de la Communauté Juive de France, soutenant les plus nécessiteux tant en France qu’en Israël.

L’attaque avec les même motivations antisémite que le cas de Ilan Halimi ou Sarah Halimi a choqué la communauté juive de France dans son ensemble qui de plus n’a pas été médiatisé si ce n’est pas le site de nouvelles lié à la communauté juive.

Selon la CJFAI, le premier responsable, est la mauvaise justice en France : » Cette situation est la conséquence directe du manque d’effet dissuasif de notre Justice. On ajoutera qu’elle est la conséquence du remplacement de population par l’apport d’immigrés musulmans fortement antisémites.

Pour rappel :

Une famille juive de Livry Gargan (93) a été agressée à son domicile, menacée de mort, insultée, violemment battue et dépouillée par trois individus décrits de couleur, probablement d’origine africaine.

Selon les victimes les auteurs se sont introduits dans le pavillon par effraction, ils ont coupé le courant, séquestré d’abord le fils de la famille, puis au petit matin s’en sont pris à la maîtresse de maison, qui a pu crier malgré l’étreinte que lui faisait subir l’un des auteurs qui la jeté à terre et la battue.

Le mari alerté par les cris de son épouse tente en vain d’intervenir mais il est aussitôt maîtrisé par les agresseurs qui lui assènent des coups violents au corps et au visage.

Toujours selon les victimes, l’un des auteurs serait âgé d’environ 30 ans, les deux plus jeunes d’environ 20 ans, deux d’entre eux avaient le visage masqué, alors que le visage du troisième

était découvert.

Tout en menaçant de mort leurs victimes,les agresseurs, leur ont entravé les mains au moyen d’attaches en matière plastique. Ils leur ont déclaré » VOUS ETES JUIFS, VOUS AVEZ DE L’ARGENT ON PREND L’ARGENT AUX JUIFS POUR LE DONNER AUX PAUVRES » .

Il ont réclamé et emporté les bijoux, des sommes d’argent en espèces, et les cartes de crédit de la famille juive. La scène à duré plusieurs heures, et vendredi vers 11h30 l’épouse a pu discrètement alerter par téléphone portable un service d’urgence qui a prévenu la police , alors que les 3 auteurs s’enfuyaient.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir les soins d’urgence.

Les victimes sont des membres connus et réputés de la communauté juive et des institutions centrales dans lesquelles ils exercent des responsabilités importantes.

Source : BNVCA

