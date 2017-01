Une des victimes de l’attaque à la voiture bélier à Melbourne est une petite fille Juive de 10 ans : Thalia Hakin ZAL

Thalia Hakin était âgée de seulement 10 ans quand une voiture a délibérément foncé dans un groupe de piétons, ce vendredi à Melbourne.

Hakin était parmi les cinq tués, alors que des dizaines d’autres ont été blessées. La communauté juive est en deuil après la mort de cette petite fille de l’école du Beth Rivkah . Elle se trouvait avec sa famille à St Bourke, lorsque l’attque est survenue.

Sa mère Nathalie est restée en soins intensifs à l’hôpital , ainsi que sa soeur de 9 ans Maggie.

La police a tiré sur l’homme de 26 ans et il a été emmené en garde à vue. Il reste sous surveillance policière à l’hôpital, et aucune accusation n’a encore été décidé.

Les autorités disent que l’incident n’a pas été lié au terrorisme. Pourtant il a crié Allah Akbah lors des faits.

Les sœurs Hakin ont été décrites comme «toujours heureuses et pétillantes», avec des «sourires lumineux et chaleureux ».

Rabbi Yehoshua Smukler, directeur de la Yeshivah et du Beth Rivkah a déclaré: «Nos cœurs sont brisés après la perte tragique de Thalia.

« Thalia était un étudiante aimée dans la communauté scolaire. Nos plus sincères condoléances va à sa famille .

« Nos pensées et nos tefillos (prières), sont avec toutes les victimes, leurs familles et amis.

«Nous fournissons un soutien et des conseils à la communauté scolaire et nos élèves pour faire face à cette tragédie. »

Jennifer Huppert, Président du Conseil de la communauté juive de Victoria a dit que la communauté juive est « consterné après la terrible tragédie qui se déroulait dans la CDB ».

«Les mots ne peuvent exprimer la douleur que nous éprouvons pour toutes les victimes et leurs familles, et en particulier pour la perte de Thalia et la dévastation de sa famille, » dit-elle. « Une tragédie au-delà de la compréhension. »

Les amis et sympathisants ont parlé dans les médias sociaux pour exprimer leurs condoléances en disant qu’ils sont «dévastés» et ont le «cœur brisé» suite à la tragédie.

Une campagne de collecte de fonds a été mis en place pour la famille de la part de cette communauté.

Ce dimanche soir, plus de 1000 personnes ont assisté à un mémorial de la communauté et le service de prière pour Thalia et sa famille.

Les noms pour faire des tehillim pour les blessées :

Rachel bat Mazal רחל בת מזל

Mazal bat Chola מזל בת חולה

