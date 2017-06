Une victime du terrorisme demande que la rue « Sultan Suleiman » devienne la rue « Hadass Malka »

En 2014, Hadass Mizrahi a perdu son mari Baroukh ZAL assassiné par des terroristes arabes sur la route près de Kiryat Arba.

Suite à la mort de la jeune Hadass Malka à Jérusalem, elle demande au maire de Jérusalem avec le soutien de d’autres familles endeuillées de nommer les rues et changer le nom d’autres rues comme celle de la rue Sultan Suleiman près de la Porte de Shehem (Damas) et la renommer « rue Hadas Malka » en mémoire à la garde-frontière tué à ce même endroit.

Une décision importante selon elle : « Ce changement va montrer que cette ville nous appartient et que c’est là notre réponse au terrorisme et à la mort que sèment les ennemis d’Israël….J’ai vu la mort en face, j’ai vu mon mari mourir sous mes yeux, je sais ce qu’est le terrorisme, il est temps que le gouvernement montre aux terroristes et ceux qui les soutiennent qu’il y a un prix lourd à payer pour leurs actes », a rajouté Hadass.

