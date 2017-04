Véronique Genest et la manifestation de BDS à Paris : « Ça a toujours été un flop mais même une personne c’est une de trop ».

La comédienne Véronique Genest ne cache pas son soutien à Israel et aurait voulu participer à la contre manifestations à celle de BDS qui aujourd’hui n’a pas dépassé les 200 personnes.

Elle a tout de même apporté sont soutien aux militants pro-israéliens venus contre-manifester à proximité du rassemblement, qui pour rappel a été autorisé par la Préfecture de Police de Paris.

« Je ne pourrai pas y être pour cause de Tournée hors de Paris mais je suis de tout cœur avec vous. Shabat shalom ! Am Israël haï », a-t-elle lancé sur Twitter

Elle a écrit sur son compte Twitter que ce genre de manifestation ne valait rien :

Ça a toujours été un flop mais même une personne c’est une de trop.

La comédienne est très informée sur le sujet, et ne manque pas de remettre les pendules à l’heure quand il s’agit de parler de « colonisation » contre Israel :

Un participant a posté ces cartes, et la comédienne lui a prouvé qu’il était un menteur :

Véronique Genest lui répond :

« La réalité est toute autre. Israel ne désire que la paix mais les états arabes ne veulent pas de pays autres que musulmans sur ces terres. De plus sue ce qui reste de la Palestine une fois la Jordanie créée votre carte est fausse. Voici la réalité :

« Et pour finir. Au lieu de raconter n’importe quoi allez constater sur place en Israël et dans les territoires contestés on en reparle après. »

« La Cisjordanie anexée pr la transJordanie en 49 n’a jamais été reconnue donc c territoires sont contestés et non occupés com tant d’autres »

