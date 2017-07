Veronique Genest et Israël : «Bizarre! Les mêmes dispositifs de sécurité installés à la Mecque ne heurtent pas leur sensibilité ? « 

Veronique Genest n’est pas juive, mais juste une femme sans langue de bois à qui la pression musulmane ne fait pas d’effet …face à la vérité.

Elle a souvent donné son point de vue sur le conflit israélo-palestinien, et n’a pas hésité cette fois ci encore à donner son avis concernant les détecteurs de métaux qui auraient selon les musulmans entraîné toute cette violence dans le pays au point de tuer trois membres d’une même famille sur leur table de ce Shabath, à Halamish.

Il faut arrêter de claironner que Jérusalem est le 3eme lieu saint de l islam c est un mensonge colossal — France 59 (@armes_freres) 23 juillet 2017

Mais ce qui est le plus surprenant, est que ces détecteurs de métaux n’ont pas été placés par hasard, mais après une attaque de trois musulmans contre des policiers israéliens, entraînant leur mort.

Nous sommes un peu dans la même situation, de violence quand Ariel Sharon est monté sur le Mont du Temple, pour visiter le site comme tout bon juif, ce qui a déclenché une nouvelle intifada entraînant des centaines de morts de chaque côté.

Bizarre! Les mêmes dispositifs de sécurité installés à la Mecque ne heurtent pas leur sensibilité . https://t.co/yFEQ9Uo4P5 — Véro Genest FQSP© (@veroniquegenest) 21 juillet 2017

Cette fois, ci , ce sont les détecteurs de métaux qui seraient la cause, et pourtant Veronique Genest pense que nous sommes face à une fausse excuse de la part des islamistes :

« Bizarre! Les mêmes dispositifs de sécurité installés à la Mecque ne heurtent pas leur sensibilité .? » En effet, ces moyens de sécurité sont places partout dans le monde, et suite à son Tweet, elle va être attaquée de toutes parts :

D’abord un geopoliticien : « Les portiques ne sont ils pas installés sur la partie occupée illégalement par Israël. Quid du statu quo ? »

Réponse de Veronique Genest :

« Il n’y a aucune illégalité dans la gestion du mont du temple. Il est déjà scandaleux que seuls les musulmans aient le droit d’y prier. »

Puis un internaute qui accuse Israël de « pays colonisateur » :

La réponse de Veronique Genest :

« On ne colonise que ce qui est. La « Cisjordanie » ancienne Palestine mandataire (ceux qu’on nommait palestiniens étaient les juifs…Foutez la paix à Israël Et vous vivrez en paix. Enfin vous je sais pas si vous y arriverez mais Israël c’est certain »

Puis un autre qui l’interpelle : « je vais finir par croire que tu es juive », voici la réponse:

« Aucunement. J’aime ce pays ouvert et tolérant. Je suis juste pour la vérité et la propagande pro palestinienne est tout sauf la vérité »