La vermine de Daesh a revendiqué la responsabilité de l’attaque à Londres; La police connaissait l’un des terroristes

Sept femmes et quatre hommes ont été détenus depuis hier, soupçonnés d’avoir participé aux attaques de Londres.

La voisine de l’un des terroristes a averti il ​​y a deux ans la police de Londres qu’il incitait les jeunes du quartier mais elle a ajouté que personne n’a répondu à ces avertissements.

L’organisation de l’Etat islamique (Daesh) a revendiqué l’attaque d’hier (dimanche) à Londres qui a tué sept personnes et fait des dizaines de blessés, selon le site « Aamak » appartenant à l’organisation terroriste.

Sept personnes ont été tuées et 48 ont été blessées, dont 21 dans un état critique. Jusqu’à présent, Christine Archibald du Canada a été identifiée, et un Français est également parmi les morts.

La police de Londres a arrêté 12 personnes soupçonnés d’ être impliqués dans l’ attaque . Ce matin (lundi), les forces de sécurité sont entrés dans quatre appartements , mais les arrestations ont été effectuées que dans deux d’entre eux.

Parmi les personnes arrêtées, sept sont des femmes de 19 à 60 ans, et cinq sont des hommes âgés de 28 à 55 ans. L’ un des détenus a été libéré hier après avoir donné des preuves et 11 sont détenus soupçonnés d’actes terroristes, et donc les autorités pourront les garder en détention jusqu’à deux semaines, et soit par la suite, ils sortiront ou ils seront accusés.

Pendant ce temps, il a été annoncé que la police de Londres avait été mis en garde par le passé que l’un des terroristes qui a perpétré l’attaque soutenait l’islam radical et l’incitation sur la place publique. Arika Gaspar, une mère de trois enfants qui vit dans le même complexe de bâtiments où le terroriste a vécu, appelé « ABS », a dit qu’elle l’a affronté il y a environ deux ans après que son fils est rentré d’un parc voisin et lui a dit qu’ « il voulait devenir musulman. »

Selon Gaspar, elle est allée au parc et a rencontré le Pakistanais qui lui a dit qu’il était » prêt à faire tout ce qu’il faut pour Allah, même tuer sa mère ». « J’ai pris quatre photos de lui et je l’ai est données à la police », a déclaré Gaspar. « On m’a dit que l’information a été transférée à Scotland Yard, et pour des raisons de sécurité personnelle , il fallait détruire les photos. Cependant, personne est venu pour poser des questions. »

Selon Gaspar, « Abbas » parlait de l’Islam avec les enfants dans le parc et leur donnait des bonbons pendant le Ramadan. Elle a ajouté qu’elle a partagé avec une voisine ce qui était arrivé, et aujourd’hui, elle lui a dit qu’elle était désolée et apparemment aveugle de ce qui se passait sous ses yeux », a déclaré Gaspar.

La police de Londres a déclaré qu’ils sont au courant de ses allégations mais ont refusé de commenter.

