Quand la vérité est cachée | Les médias français accusent exclusivement Israel dans le cas des siamoises de Gaza

Des siamoises sont nées au complexe médical de Shifa à Gaza ce 22 octobre 2017. Ce cas de jumelles siamoises accolées l’une à l’autre par l’ abdomen et le bassin fait suite à une césarienne qui avait été déjà diagnostiquée par la clinique de médecine fœtale comme une naissance complexe, en notant que les médecins ont effectué des tests.

La famille des deux soeurs siamoises demande de faire opérer les deux enfants à l’étranger où elles doivent quitter Gaza soit par Israel, soit par l’Egypte pour une opération de séparation cruciale à leur survie, ont plaidé leur médecin et des membres de la famille.

« Une femme a donné naissance dimanche matin à deux fillettes collées par le ventre et le bassin », a annoncé Allam Abou Hamda de l’hôpital Al-Chifa de Gaza.

Allam Abou Hamda a indiqué que les deux fillettes, qui ont des poumons et des coeurs séparés mais une seule jambe pour deux, « ne peuvent être soignées dans la bande de Gaza » et a appelé à « leur transfert à l’étranger pour être séparées ». Leur état de santé est stable, selon le médecin.

Un de leurs oncles a souhaité que les soeurs siamoises soient autorisées à quitter l’enclave palestinienne « afin de faire ce qui est nécessaire dans cette situation rare ».

Et pourtant ce matin Le Parisien, ne mentionne que le blocus israélien comme la cause de ce non transfert en évitant de parler du « négociateur » du nouveau gouvernement d’union nationale entre le Fatah et le Hamas qui n’est autre que l’Egypte et ferme aussi le passage de Rafah :

Selon le Parisien : « Un appel pour sauver deux soeurs siamoises à Gaza «

» Les deux millions d’habitants de la bande de Gaza sont soumis depuis dix ans à un rigoureux blocus d’Israël, et une double fermeture quasi permanente depuis 2013 par l’Egypte de sa frontière avec la bande de Gaza. Le Caire accuse le Hamas de soutenir l’insurrection jihadiste qui ensanglante la région du Sinaï, contiguë à Gaza. Le Hamas s’est toutefois engagé à rétrocéder d’ici au 1er décembre toutes les responsabilités dans la bande de Gaza à l’Autorité palestinienne, entité internationalement reconnue et censée préfigurer un Etat palestinien indépendant. »

Il convient de noter que le Parisien préfère blâmer Israël pour une grande partie de la situation, absoudre le Hamas d’usurper la pêche et le passage des frontières pour la contrebande d’armes et de matériaux de construction pour la construction de tunnels terroristes. Sans oublier le manque d’électricité et l’interdiction de se soigner en Israel apres la décision de Mahmoud Abbas, president de l’AP qui n’est autre que celui qui est derrière la coupure de service électrique dans cette région.