Le verdict sera prononcé aujourd’hui pour le soldat Elor Azria : condamné ou acquitté ?

L’affaire a soulevé une tempête publique qui atteint son apogée aujourd’hui à 10:00 au tribunal militaire qui décidera de condamner ou pas le soldat de Hébron. 350 agents de police seront stationnés, car les amis du soldat menacent une révolte en cas de jugement à son encontre.

Ce matin (mercredi), le soldat et sa famille se sont rendus à la Cour militaire Kirya pour entendre la décision dans l’ un des épisodes qui a divisé la société israélienne: Un coup de feu qui a causé le licenciement de l’ ancien ministre de la Défense Ya’alon et a conduit à de sérieuses divergences entre le gouvernement et le haut commandement de l’ armée, plus de neuf mois après que le terroriste Abdel Fatah al-Sharif a poignardé un soldat israélien à Hébron et a été tué par le tir du soldat Elor Azria.

C’est le procès le plus fortement médiatisé qui a lieu en Israël au cours des dernières années et les juges devront décider de condamner ou d’ acquitter le soldat qui est devenu un héros pour les israéliens qui a été accusé d’homicide involontaire.

La famille du soldat a quitté la maison, il y a environ une demi-heure sur son chemin vers le tribunal. Ils ont dit qu’ils ont été invités par l’armée à arriver tôt pour éviter la foule, et pour leur permettre de se détendre et discuter avec Elor devant le tribunal. La famille a déposé une demande pour permettre à 50 personnes et parents d’assister pendant le verdict, mais l’armée n’a pas répondu en partie à leur demande, et seulement 20 d’entre eux seront autorisés à entrer dans la discussion.

Au milieu d’une sécurité serrée autour de la zone du campus au cœur de Tel-Aviv, des centaines, voire des milliers de personnes sont attendues pour montrer le soutien pour le soldat. A ce moment, environ 350 soldats et policiers, certains d’entre eux cachés autour de la zone du campus.

Alors que le procureur militaire a affirmé que le soldat a tiré sur le terroriste en violation avec la loi militaire, la défense fait valoir qu’il a agi par souci de sa vie et de ses amis.

L’événement qui se tient au centre de la scission publique israélienne a eu lieu le 24 mars 2016, lors de Pourim. Les terroristes armés de couteaux sont arrivés à un poste de Tsahal près de Tel Rumeida, un des soldats du bataillon Shimshon a été poignardé au bras et l’épaule, le blessant grièvement. Le soldat blessé et son commandant ont ouvert le feu , tuant un et en blessant une autre dans un état critique.

Quelques minutes plus tard sont venus des renforts dont l’infirmier militaire Elor Azria. Après s’être occupé du soldat blessé, Azria a armé son arme et a tiré dans la tête du terroriste qui gisait sur le sol. Un arabe de l’organisation «B’Tselem» a enregistré la scène et l’a transmis aux médias et quelques heures plus tard Azeria a été arrêté.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander