Le verdict pour Elor Azria est tombé | Un an et demi en prison, et son rang au sein de Tsahal rétrogradé

Les juges en cour martiale ont déterminé la peine d’Elor Azria qui a tué un terroriste à Hébron. Le jeune soldat est condamné à dix-huit mois de prison ferme, plus une année avec sursis et son grade de soldat a été rétrogradé .

Azria est entré dans la salle d’audience en souriant et a été reçu avec des applaudissements. Sa mère l’a embrassé et lui a dit : » Tu es un héros avec un sourire d’ ange ».

Son père Charlie a ajouté: « Nous acceptons le verdict. Nous demandons que personne n’ouvre la bouche. Nous aimons ce pays et je veux que tout le monde fasse preuve de retenue….. ».

Environ 100 personnes sont venues devant le Tribunal pour exprimer le soutien au soldat, comme le chanteur Ariel Zilber qui est arrivé et a interprété une chanson qu’il a écrit à la louange du soldat.

La juge Maya Heller avait précisé qu’il pouvait rester vingt ans en prison et a dit après le verdict :« Vous avez porté atteinte à la sainteté de la vie et aux valeurs de Tsahal dont celle de la pureté des armes ».

Elle a aussi attaqué la hiérarchie de Tsahal et certains hommes politiques, comme Moshe Yalon, et des supérieurs du sergent qui ne lui ont pas apporté le soutien nécessaire.

Après le verdict, les avocats d’Elor ont annoncé qu’ils feraient tout pour que le soldat sorte de prison , affirmant que leur appel est prêt à être entendu par un tribunal supérieur, pour que sa peine soit retardée de 15 jours.