Vente d’appartements à des prix abordables à Tel Aviv.

Les plans pour le nouveau quartier de Dov de Tel Aviv, qui sera construit après l’abandon de l’aéroport de Sde Dov, comprend 2 100 appartements à des prix abordables. La moitié des personnes admissibles seront les résidents locaux, qui bénéficieront d’une remise d’au moins 50% sur le coût du logement.

L’autorité israélienne de la terre (ILA) a présenté aujourd’hui le plan Dov Neighborhood à la Commission de planification et de la construction de Tel Aviv. L’ILA fait la promotion du plan en coopération avec la municipalité de Tel-Aviv et les gestionnaires de Hagush Hagadol. En vertu du plan proposé, après la libération de l’aéroport de Sde Dov, 16 000 logements seront construits sur le terrain, dont 60% appartiennent à l’ILA et 40% à des propriétaires privés. La moitié des unités de logement seront de petits appartements dans les deux immeubles et jusqu’à 10 étages afin de générer une population aussi diversifiée que possible dans le quartier.

Le plan prévoit la construction de 2 100 appartements abordables dans des zones désignées qui ne seront pas soustraits à des zones déjà désignées dans le plan. Les secteurs désignés affectés aux logements à prix réduit seront soustraits de la zone destinée à la construction résidentielle.

50% des personnes admissibles à un logement à prix réduit seront des résidents locaux, qui bénéficieront d’un rabais d’au moins 50% sur le coût du logement, selon les critères fixés par la municipalité de Tel Aviv.

Le plan comprend également 600 unités d’habitation protégées, dont la moitié seront construite par une entreprise publique et la moitié par une entreprise privée. 560 logements sociaux seront également inclus dans le plan. 3 700 logements sont désignés pour des logements à prix réduit selon une piste choisie par le ministère des Finances, au format de prix fixe de l’acheteur, ou sur un format de logement locatif.

Le plan prévoit également d’ouvrir la plage au nord de Tel-Aviv et de créer une continuité côtière depuis la frontière entre Herzliya et Bat Yam par le moyen d’un parc de 300 dunams.

Le quartier sera relié par de nombreux sentiers qui permettront d’accéder directement au parc côtier et à la mer. Le quartier comprendra également une quantité importante d’espace commercial . Dans la prochaine discussion du plan, seront présentés les aspects liés au transport, les aspects relatifs à la plage et à la marina et la pollution des sols créée par l’activité de Sde Dov.

« Le plan présenté est une percée, même pour Tel Aviv, car il comprend un mélange d’appartements qui permettra une grande variété de groupes de la population, y compris les personnes économiquement défavorisées, de vivre dans le nord de Tel-Aviv », a déclaré Meital Lehavi .

« On ne peut pas tenir pour acquis que plus de 44% d’un projet dans le nord de Tel Aviv est réservé pour un logement spécial pour les personnes qui ne pouvaient pas naturellement se permettre d’acheter un appartement dans le nord de Tel Aviv. Je vois un changement dans l’administration et une percée significative dans l’attitude de l’ILA à l’égard de la nécessité de fournir un logement abordable à Tel Aviv, pas seulement dans les zones périphériques, afin de permettre à une population diversifiée de bénéficier de l’éducation et l’emploi dans le centre d’Israël », a poursuivi Lehavi.

Le directeur de l’ILA, Adiel Shimron, a déclaré: «En collaboration avec notre activité visant à accroître l’offre de logements, nous agissons constamment pour augmenter l’inventaire existant afin que les terrains soient disponibles pour la résidence. À Tel-Aviv en particulier, et dans la région du Grand Tel-Aviv dans son ensemble. »