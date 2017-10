Il vend sa fille de 14 ans à un bédouin israélien et sera violée et battue : Tsahal sauve l’enfant.

Une fille arabe de 14 ans, s’est rendue à un poste de police de la garde des frontières à proximité de la grotte des patriarches à Hébron en demandant une protection après avoir échappé à son mari bédouin , un arabe israélien, de trente ans, qui l’avait acheté chez son père pour environ 3 000 $, selon le site Ha’aretz.

Les policiers israéliens ont envoyé la jeune fille à l’administration civile des FDI comme cas humanitaire, et les services sociaux d’Israël l’ont placé dans un refuge pour les femmes battues à la veille de Yom Kippour. L’Unité de coordination du ministère de la Justice pour la lutte contre la traite des êtres humains est en train de la reconnaître comme une victime reconnue.

Selon Ha’aretz, la jeune fille vient d’une grande famille de Hébron et a été vendue à un homme d’un village bédouin du sud d’Israël. Les membres de sa famille disent que son père l’a battu, puis l’homme qui s’est marié avec elle (de force) l’a également battu. Des sources familières avec les détails de l’affaire dans les services sociaux d’Israël ont déclaré que la fille était en danger pour sa vie, et ils envisagent des moyens de la protéger.

Les membres de la famille (arabe) israélienne de la fille, qui vivent à Fureidis, une ville arabe israélienne dans le district de Haifa, ont demandé aux autorités de leur permettre d’élever la fille comme leur ils le veulent. L’un d’eux a dit à Ha’aretz: «Quand j’ai entendu ce qui est arrivé à l’enfant, j’ai été choqué. La fille a grandi dans un environnement difficile. Son père l’a battu toute sa vie et l’a vendue comme une propriété à un homme, qui l’a également battue et lui a fait des choses terribles. »

« C’est une fille courageuse », a déclaré l’un des membres de sa famille. « Elle a parcouru beaucoup de choses dans la vie et a vu plus qu’elle ne l’aurait vu. Il est temps pour elle d’avoir une vie normale. »

Les procureurs Nehemi Feinblat et Neta Avnon, qui représentent la famille arabe-israélienne de la jeune fille, ont déclaré à Ha’aretz qu’ils avaient demandé au nom de la famille au ministère de la Justice et à l’Administration civile «d’examiner la possibilité de garder la famille avec des membres riches en Israël , afin qu’elle puisse grandir et être réhabilitée dans un environnement protégé et favorable. »

Ils ont ajouté que «la famille est reconnaissante envers les FDI pour l’avoir retirée d’un environnement dangereux et l’avoir transférée en Israël».

La lettre de la famille à l’administration civile dit: « La famille a décidé qu’ils doivent agir pour assurer son bien-être et sa sécurité et offrir leur aide pour trouver une solution pour elle ».

La fille a également des membres riches au sein de sa famille vivant à Hebron qui ont offert de l’élever.

La loi israélienne ne permet le mariage qu’à l’âge de 18 ans et plus. Selon le Bureau central des statistiques, jusqu’à mille musulmanes âgées de moins de 18 ans ont été mariées en Israël en 2012, dont 362 âgées de moins de 16 ans. Selon la militante arabe des droits des femmes, Samah Salayama, les chiffres réels sont beaucoup plus élevés, car beaucoup de » petites épouses » ne s’inscrivent pas au mariage avec le ministère de l’Intérieur. En outre, selon Salayama, le fait qu’en moyenne, 2 000 bébés sont nés de mères musulmanes moins âgées chaque année soutient l’argument selon lequel la limite d’âge légal est largement utilisée en Israël.