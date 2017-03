Valentin Vladmir Mazlevski fait son Alya en 1996, rejoint Tsahal puis Daesh en 2016…

Cette histoire fait trembler quand on pense que ce terroriste qui a été condamné à 4.5 ans de prison a essayé de commettre des attaques en Israel, avec l’aval de Daesh apres avoir fait son service militaire pour Tsahal.

Cet Israélo-Biélorusse a été arrêté alors qu’il tentait de rejoindre le groupe terroriste Etat islamique (EI) en Syrie.

Valentin Vladmir Mazlevski, a été arrêté suite à une enquête de la police et du Shin Bet en février et lors de la sentence à la cour, il a déclaré en arabe : « Dieu me vengera ».

Mazlevski a emménagé en Israël depuis la Biélorussie en 1996, à 18 ans, et s’est converti à l’islam quatre ans après, pendant qu’il était soldat de l’armée israélienne. Il a habité dans la ville arabe israélienne de Shibli–Umm al-Ghanam, la ville natale de son épouse.

« L’enquête a révélé que Mazlevski, qui était actif dans des groupes soutenant l’EI sur internet, a partagé les détails de ses intentions de se rendre en Syrie et a même coordonné son arrivée avec [les groupes] », a annoncé le Shin Bet.

Mazlevski était en contact avec le cheikh Assad al-Tawhid, également connu sous le nom d’Abu Huthaifah, qui a déjà combattu en Syrie selon la police qui le surveillait depuis juillet 2016. En février, malgré l’avertissement de la police, Mazlevski a voulu se rendre en Syrie en octobre 2016.

Ne réussissant pas, il a envisagé de rejoindre le combat contre les troupes égyptiennes dans cette région, puis a fait de nouvelles demandes vers la Syrie et a préparé son voyage en passant par la Turquie.

Mais le 16 janvier 2017, il s’est rendu à l’aéroport international Ben Gurion pour prendre un vol pour la Turquie et a été arrêté par le Shin Bet.

Pendant son interrogatoire, il a avoué avoir prévu de rejoindre l’EI afin de « répondre au commandement adressé à chaque vrai musulman de vivre dans un état islamique et de s’accrocher à sa croyance », a déclaré la police.

Le Shin Bet estime qu’une cinquantaine de citoyens arabes d’Israël se sont rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre le groupe ces dernières années.

« Le Shin Bet voit le phénomène des Israéliens se rendant en Syrie et en Irak comme le plus dangereux », a indiqué l’agence.

Le 20 février, un Arabe israélien avait été accusé d’avoir prévu des attaques terroristes au nom du groupe Etat islamique, notamment de faire exploser de bus transportant des soldats israéliens.