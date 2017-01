Valence en Espagne adopte une politique officielle pour BDS : plus de 250 municipalités et 2,5 millions d’habitants

La région de Valence en Espagne aurait adopté un boycott contre Israël comme sa politique officielle.

Le Conseil provincial de Valence, est une région semi-autonome avec plus de 250 municipalités et 2,5 millions d’habitants, le vote contre Israël a eu lieu au cours d’une assemblée générale, selon la faction locale du parti d’extrême-gauche València en Comú, qui a présenté la mouvement avec d’autres factions d’extrême-gauche.

« Aujourd’hui, le Conseil provincial de Valence est un espace libre contre l’apartheid israélien » a déclaré le porte-parole du parti sur sa page Facebook officielle.

La motion est approuvée, la lecture de la déclaration, a été co-écrite par la branche locale du Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël, ou BDS, et son adjoint du parti Roberto Jaramillo Martínez. Les promoteurs de boycott ont célébré le vote comme une grande victoire.

Les tentatives visant à obtenir une copie de la résolution, qui n’a pas été trouvée sur le site Web du Conseil, n’ont pas réussi immédiatement. Les appels et courriels au conseil ont été sans réponse.

ACOM, un groupe pro-israélien espagnol qui a lancé des dizaines de cas judiciaires contre les municipalités et d’autres organismes qui soutiennent BDS, cherchait à obtenir le texte précis de la motion ».

Un tribunal espagnol a déclaré une motion illégale approuvant le boycott d’Israël qui a été adoptée en 2015 par le conseil de la municipalité de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le nord-ouest de l’Espagne.

La décision le mois dernier sur un procès intenté par ACOM contre la municipalité, leTribunal 1 de Santiago de Compostela a jugé que la municipalité avait outrepassé sa compétence en adoptant la résolution.

Une action en justice ACOM a conduit à l’annulation ou l’abrogation de plus d’une douzaine de résolutions BDS au cours des dernières années en Espagne, où plus de 50 municipalités ont approuvé BDS, plus que partout ailleurs en Europe. Certaines décisions ont trouvé BDS inconstitutionnelle et discriminatoire. D’autres ont annulé BDS pour des raisons techniques.

A Santiago de Compostela, le conseil municipal a été critiqué après que les médias locaux ont rapporté que son mouvement BDS, qui est non contraignant et déclaratif, peut incité El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne, d’abandonner des vols pour la ville touristique.

L’Association galicien pour l’amitié avec Israël a dit à la « La Voz de Galicia » quotidien en Avril, El Al a ouvert un vol à destination de Valence plutôt que Santiago…

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

