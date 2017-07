La vague de chaleur en Israël augmentera dès demain : ce que vous ne devez pas oublier !

Le pays vit une vague de chaleur sans précédent qui ne semble pas revenir aux températures de saisons, les météorologues ont prévu dès demain une nouvelle hausse des températures sur tout le pays.

Elles monteront jusqu’à plus de 45 °, et il est important de suivre ces quelques consignes pour éviter de rejoindre les centaines de personnes qui se sont retrouvées aux urgences suite à des malaises et des fortes déshydratations !

Il est important, tant, pour les personnes âgées que les personnes atteintes de maladies chroniques, ou des enfants en bas âge de les rafraîchir et les hydrater autant que vous le pourrez.

De plus, les activités sportives sont à éviter ainsi que vous exposer au soleil. N’oubliez pas votre enfant ou votre animal dans votre voiture !

Les températures pour cette semaine :

Tel Aviv :

Dimanche : 32°

Lundi : 32°

Mardi : 33°

Mercredi : 32°

Jerusalem :

Dimanche : 34°

Lundi : 36°

Mardi : 37°

Mercredi : 37°

Eilat :

Dimanche : 40°

Lundi : 43°

Mardi : 45°

Mercredi : 44°

Modi’in :

Dimanche:35°

Lundi:36°

Mardi:37°

Mercredi:36°

Ashdod :

Dimanche : 34°

Lundi : 34°

Mardi : 36°

Mercredi : 36°

Netanya :

Dimanche : 35°

Lundi : 36°

Mardi : 37°

Mercredi : 37°



EXCLUSIF ET SEULEMENT SUR ISRAËL CHRONO !

Contact : sud.israel@yahoo.fr