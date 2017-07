Où va la France ? A Paris, Marseille, ou Lyon on manifeste pour soutenir les terroristes du Hamas

Il semble que les palestiniens n’ont pas fini de manipuler le monde avec quelques cameras placées au Mont du temple, apres que trois terroristes ont décidé de tuer deux policiers israéliens sur ce même site qu’ils disent saint .

BDS publie des images d’incitation :

Même si il y a une accalmie en Israel, la France a décidé de relancer les tensions, en autorisant de nombreuses manifestations dans les plus grandes villes, comme Marseille, ce vendredi et ce samedi à Lyon, Lille, Saint-Etienne et Paris.

BDS est comme à son habitude le meneur de ces manifestations qui soutiennent les terroristes du Fatah et du Hamas, et ne va pas condamner l’attaque de la famille Salomon préfèrant justifier toutes ces violences palestiniennes.

Boycott @opBoycott a publié sur son compte Twitter les différentes villes et heures de manifestation :

Plusieurs manif en soutien à #AlAqsa et à la #Palestine dans plusieurs villes du #Bangladesh #Dakha, #Narsingdi et #Gazipur#FreeAlAqsa pic.twitter.com/acSrdoCflP

Lors de manifestation à Paris, les gens ont scandé « Hamas résistance, des armes pour le Hamas » avec des photos de chef terroriste comme le Cheikh Yassine, qui a été le fondateur du groupe terroriste islamiste palestinien Hamas, sans oublier la photo de Abdel Aziz al-Rantisi, cofondateur du Hamas, tout deux tués par Israël.