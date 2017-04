Experte israélienne de l’Iran :  » La victoire de Ahmedinejad serait une très bonne chose pour Israël »

Pendant son mandat en tant que président de l’Iran entre 2005-2013, Mahmoud Ahmadinejad se détachait en grande partie pour ses menaces annonçant qu’il voulait « rayer Israël de la carte », par ses actions négationnistes en disant que la Shoah n’a jamais existé, et lors des concours international de dessins se moquant de la Shoah.

Ahmadinejad a suscité naturellement l’inquiétude pour de nombreux Israéliens, mais une experte de Jérusalem a fait une annonce surprise quand elle a dit que le retour de Ahmadinejad qui a proposé sa candidature dans la nouvelle présidence du pays ne serait pas mauvais pour Israel.

« Ahmadinejad était l’une des pires choses pour l’Iran, mais, ironiquement, il était l’une des meilleures choses [en Iran] pour Israël », explique le Dr Thamar E. Gindin, linguiste et érudit de la Perse antique et de l’Iran moderne au College Shalem à Jérusalem et chercheur au Centre Ezri pour l’Iran et d’études du Golfe de l’Université de Haïfa. « Ses positions extrêmes et ses déclarations montraient qu’il n’était pas sain d’esprit. »

Prenant la parole à TPS par téléphone au sujet de l’annonce d’Ahmadinejad, Gindin a dit qu’il ya un large soutien de l’ Iran pour Israël, en grande partie suite aux sentiments négatifs de la République islamique au sujet de l’ancien président.

« L’Iran était dans une position terrible quand Ahmadinejad a quitté ses fonctions. Il a laissé un pays cassé, détruit qui a souffert de mauvaises relations extérieures et une profonde crise économique à la suite des sanctions internationales résultant du programme nucléaire. Il était très impopulaire après les affrontements entre les forces gouvernementales et les manifestants après sa réélection en 2009. Donc, il y a beaucoup de méfiance, et la plupart des gens s’y opposent et sont pro-Israélien. Essentiellement, ils estiment que si le gouvernement leur dit qu’Israël est terrible, la vérité doit être qu’Israël est en fait assez bien, » dit-elle.

Pour de nombreuses raisons, l’annonce d’Ahmadinejad est venu comme une surprise, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran. Bien que la Constitution ne bloque pas un ancien président de retourner au poste de président , elle est limitée à deux termes , ajouter à cette équation le fait que le guide suprême Ali Khamenei s’oppose à la candidature de Ahmadinejad qui semble avoir un chemin difficile pour retourner au complexe Sa’dabad, le bureau du président à Téhéran.

Il y a plusieurs raisons [Guide suprême] que Khamenei ne veut pas qu’il revienne « , a déclaré Gindin. « Il est un messianist, et parle toujours de ce qui se passera lorsque le 12e Imam reviendra. Il parle aussi souvent de l’histoire perse – un point de fierté pour beaucoup d’Iraniens, mais quelque chose que le régime tente autant que possible de réduire au minimum. Pour eux, la nature pré-islamique de la Perse zoroastrienne est mal synchronisée avec le pays islamique, qu’ils tentent de maintenir » .

D’autre part, Gindin a également noté que la population antigouvernementale dans le pays est loin d’être une solide majorité, et que l’ancien président a encore une base solide de soutien parmi de nombreux Iraniens ordinaires. Cela crée un choc potentiel de Khamenei, qui en fin de compte décidera du vainqueur de l’élection et qui pourrait être contraint de choisir entre deux options : La stabilité du président actuel Hassan Rouhani, qui est la voix relativement libérale et a souvent frustré le chef suprême, et aliénant un grand nombre d’électeurs qui considèrent difficilement que Ahmadinejad soit une source de fierté iranienne.

« Il n’est pas un diplomate, il n’a pas le soutien du chef suprême et la dernière fois qu’il était au pouvoir, il a laissé un grand désordre.

« Je ne sais pas quel sera le résultat. Tout ce que je peux dire est qu’Ahmadinejad a une grande bouche. « .

