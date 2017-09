« Unesaneh Tokef » à Roch Hachana | Qui doit vivre et qui mourra ?

Pour beaucoup de gens, la partie la plus dramatique de la liturgie des fêtes juives est la prière d’ Unesaneh Tokef . Et la partie la plus émotive de la prière – du moins pour moi – est la description très graphique de qui doit vivre et qui mourra.

Depuis environ 40 ans, je dirige les services de Rosh Hashanah et Yom Kippour en tant que ba’al tefillah , et il est difficile pour moi de ne pas m’étouffer lorsque j’arrive à ce moment de la priere.

Mais ce n’était pas toujours le cas.

Lorsque j’étais beaucoup plus jeune et que je venais de commencer à diriger les services de Yamim Noraim , il était très difficile pour moi de me rapporter à cette partie de la prière. Après tout, qui meurt aujourd’hui de faim ou de noyade ou de feu?

En essayant de comprendre et d’apprécier la prière, j’ai tenté de regarder les mots de manière plus métaphorique: qui sera tourmenté par le feu de l’ambition … qui aura faim de compagnie … qui aura soif d’approbation … qui sera étranglé par l’insécurité … qui doit être en proie aux pressions de conformité.

Cela m’a aider à mieux comprendre, et élargir la portée de l’univers potentiel.

À mesure que je vieillis, j’ai commencé à regarder plus littéralement les mots. Chaque année, quelqu’un d’autre semble paraître à l’esprit.

Après le 11 septembre, quand j’ai lu les mots «qui par le feu (mourra)», j’ai pensé à toutes les personnes qui ont été incinérées dans les feux des Twin Towers; plusieurs années plus tard, Rabbi et Mme Rubenstein du Jeune Israël de Scarsdale, qui avaient perdu la vie dans un feu tragique juste avant Pessah , venaient immédiatement à l’esprit.

Quand j’ai lu les mots «qui par l’épée» au plus fort des attaques terroristes il y a 15 ans, je pensais au journaliste de Wall Street Journal, Daniel Pearl, qui a été décapité au Pakistan. Plus récemment, quand j’ai lu les mots «qui par étouffement», je pensais à un bébé de deux ans et demi, le petit-fils de nos amis, qui a perdu la vie quand il s’est étouffé jusqu’à la mort à cause d’un raisin.

« Qui par peste »? L’année dernière, je pensais au virus Zika. Il y a plusieurs années, quand j’ai lu les mots «qui par l’eau», j’ai pensé à ceux qui ont péri dans le tsunami. Un an plus tard, je me souviens de ceux qui ont perdu la vie dans l’ouragan Katrina – et cette année, je penserai inévitablement à ceux qui sont morts dans les inondations du Texas et de la Floride.

Je ne suis pas sûr de savoir si ce changement s’est produit parce que j’ai progressivement pris conscience de ma propre mortalité – ou parce que j’ai simplement assisté à plus de ces types de décès tragiques.

Si Dieu le veut, nous n’aurons jamais à faire l’expérience personnelle de ces horribles fins. Que nous soyons tous inscrits dans le Livre de la vie au cours de l’année à venir.

Par Michael Feldstein