Une israélienne en couple avec un Turc : Il kidnappe leur fille et part en Turquie

Un citoyen turc qui a vécu en Israël et avait une relation avec une femme israélienne est accusé d’avoir kidnappé sa petite fille âgée de 4 ans .

Le citoyen âgé de 33 ans a enlevé la jeune fille après qu’il soupçonnait sa compagne d’avoir une relation avec un autre homme. Il lui a fait un chantage, soit venir vivre en Turquie, soit ne plus revoir leur fille de 4 ans.

Selon l’acte d’accusation, la femme a cherché à se séparer de l’accusé après plusieurs années de relation. Le défendeur a dit à la femme que sa mère a subi une crise cardiaque et lui a demandé de prendre leur fille et de venir avec lui pour visiter la Turquie.

Elle fut d’accord, mais selon l’acte d’accusation, quand ils ont atteint l’aéroport, il lui a annoncé qu’il avait acheté seulement les billets pour lui-même et sa fille.Quand il est arrivé en Turquie, il l’a contacté, et lui a dit qu’il avait agit ainsi parce qu’elle l’avait trompé et il a refusé de ramener sa fille en Israël.

Selon l’acte d’accusation, l’accusé a menacé la mère, lui disant que si elle voulait revoir sa fille, elle devait se rendre en Turquie et aller vivre là-bas. L’enfant est toujours en Turquie.

