Une dalle préhistorique rare découverte sur l’autoroute 38 proche de Beit Shemesh

Les archéologues israéliens ont découvert une dalle de calcaire rare de 9 000 ans utilisée par les habitants de la terre pendant l’âge de pierre pour allumer le feu. La découverte a été découverte dans le cadre des fouilles de l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) effectuées avant l’expansion de l’autoroute 38, une route qui mène de la Route 1 à Beit Shemesh dans les contreforts de la Judée.

Anna Eirich-Rose, experte à l’époque préhistorique et responsable des fouilles, elle a estimé que la dalle remonte à la période néolithique 2 lorsque l’humanité a commencé à adopter un mode de vie sédentaire et a commencé à cultiver la terre.

« Les anciens habitants de la terre ont conçu un panneau épais en calcaire qui contenait deux cavités liées par un conduit ciselé », a expliqué Eirich-Rose. « Certains croient qu’il s’agissait d’un ancien plateau de jeu, mais selon les chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, de tels panneaux ont été utilisés pour allumer un feu et ce mécanisme a permis la rotation rapide d’un morceau de bois dans le conduit, comme une foreuse. L’énergie cinétique a ensuite été transformée en chaleur et, lorsqu’elle est entrée en contact avec une substance inflammable placée dans les cavités, elle a déclenché un feu « .

Selon Eirich-Rose, la pierre est une «découverte rare et très spéciale» puisque seulement une dizaine de dalles similaires de cette période ont été trouvées. Elle affirme que les découvertes indiquent les capacités pyrotechniques relativement avancées de l’humanité au cours de cette époque où des incendies ont été réalisés qui ont atteint des températures très élevées et que la chaleur a été utilisée pour transformer le calcaire en plâtre, par exemple.

Bien que l’utilisation du feu soit beaucoup plus répandue il y a environ 10 000 ans au cours du Néolithique, des preuves de l’utilisation du feu dans la région sous forme de cendres et de charbon existent déjà depuis l’âge de pierre précoce (il y a environ 800 000 ans). Par exemple, des graines et des silex brûlés ont été trouvés dans le passé sur le site du Daughters of Jacob Bridge sur le haut du Jourdain.