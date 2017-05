Une colocation étrange: un survivant de la Shoah partage un appartement avec la petite-fille d’un nazi

Lorsque Ben Stern, âgé de 95 ans, a reçu un appel de Lea Heitfeld, âgé de 31 ans, pour devenir sa colocataire, il a gardé son esprit ouvert. Après tout, elle est étudiante en études juives…

Cette histoire se passe à BERKELEY, en Californie , le choix de colocation de rescapé de la Shoah de 95 ans a fait la manchette. Non pas à cause de son âge mais plutôt en raison de sa volonté d’accueillir la petite-fille d’un nazi.

Ben Stern a résisté à deux ghettos, neuf camps de concentration, et a été la victime du tristement célèbre médecin nazi Josef Mengele, il a vécu deux marches de la mort et le conflit historique à Skokie, dans l’Illinois. La néerlandaise Lea Heitfeld, âgé de 31 ans, est étudiante et diplômé en études juives.

« Je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser rentrer ici, parce que ses grands-parents étaient des nazis », dit Stern, en bavardant via un système Bluetooth pour améliorer son audition. « Une fille comme ça, une dame, ne devrait pas payer le prix de ses grands-parents ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont tué les parents de Stern ainsi que ces sept frères et une soeur. Le bras de Stern est tatoué à la fois avec le numéro « 129592 » ainsi qu’un triangle inversé pour distinguer son statut de l’un des « Juifs dangereux du Ghetto de Varsovie ». Sa résilience est un thème récurrent tout au long de sa vie.

Lorsqu’il a rencontré Heitfeld, qui a complété son diplôme de maîtrise à l’École supérieure de théologie des diplômés ce printemps, elle a révélé que ses ancêtres étaient des membres actifs du parti nazi. Cela n’a pas empêché Stern d’accepter Heitfeld en tant que colocataire dans son appartement spacieux de deux chambres et deux salles de bain à Berkeley.

La détermination de Stern pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que ses efforts pour lutter contre le discours haineux à Skokie sont représentés dans un film produit, écrit et dirigé par sa fille, Charlene Stern, appelée « Near Normal Man ».

«Étant à Auschwitz et sortant d’Auschwitz, tu ne peux pas être normal», dit Stern. « Dieu a créé des anges, et entre les deux, il a créé des survivants. C’est une bataille perdue et une bataille gagnante. Quand je la partage avec d’autres personnes, je gagne … Je peux rire et pleurer en même temps. »

Au Festival de film juif de San Diego, le projet a décerné le prix du meilleur documentaire court.

« Near Normal Man » présente la résistance de Stern à la proposition historique d’une marche néo-nazie à Skokie, où il vivait à l’époque. Comme si c’était scénarisé, l’activiste Ira Glasser, qui était parmi les leaders qui se sont battus pour permettre la marche, est venu sur le film et l’a examiné pour le Huffington Post.

«J’ai vu beaucoup de films similaires, mais j’ai trouvé celui-ci particulièrement émouvant, en grande partie à cause de l’articulation extraordinaire de Ben Stern, du début à la fin. Dès que j’ai vu qu’il s’était réinstallé à Skokie, je savais où cela se passait « , a écrit Glasser, qui a été le directeur exécutif de l’Union américaine des libertés civiles de 1978 à 2001.

« Au début de cette dispute, en dépit d’un défenseur de la décision de l’ACLU de prendre l’affaire, j’ai résolu de ne jamais donner la parole à ceux qui avaient enduré et souffert de douleurs et d’angoisses incalculables, sur la raison pour laquelle le premier amendement a contraint le résultat . Je pensais que ce merveilleux film portait sur la question de Skokie superbement, et que le récit de Stern à propos de cela était merveilleux, et son remède – une démonstration massive de contre, une réponse de discours à la parole – exactement exacte.

«Quiconque traversera l’Holocauste ne peut pas dire qu’il est normal. C’est le prix que je paie pour être un survivant »

Ses cauchemars se poursuivent. Comment Dieu pourrait permettre l’Holocauste que Stern envisage d’aborder au-delà de la tombe.

« J’aurai cette question avec moi quand j’arriverai au ciel « , dit-il.

« Les parents de Lea sont des survivants d’un héritage terrible », déclare le cinéaste, qui se sent obligé d’honorer l’espoir ouvert de son père d’un monde meilleur.