Un terroriste qui a attaqué des Israéliens à Ra’anana condamné

Un terroriste arabe qui a attaqué des Israéliens dans la ville centrale israélienne de Ra’anana a été reconnu coupable d’une tentative de meurtre ce lundi. L’attaque en octobre a laissé deux Israéliens blessés. Dans cet incident, un terroriste arabe a attaqué au couteau sur la rue Achuza à Ra’anana, la principale place commerciale de la ville.

Une personne a été gravement blessée dans l’attaque et deux ont été légèrement blessées. Le terroriste, résident d’un quartier arabe de Yerushalayim, a été abattu par un Israélien armé et ensuite arrêté. La détermination de la peine aura lieu à une date ultérieure. Le terroriste restera en détention avant que la sentence ne soit prononcée.

Les responsables de la sécurité israélienne ont arrêté le lendemain matin quatre Arabes à Yerushalayim pour avoir éclairé les feux d’artifice et les jeter sur les officiers. L’attaque s’est produite en dehors de la vieille ville. Deux mineurs qui tenaient des feux d’artifice les ont allumé et jeté sur une patrouille passagère et s’enfuirent. Ils ont été arrêtés peu de temps après, par des gardes-frontières, selon les responsables de la sécurité.

Dimanche soir, des responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 13 suspects recherchés à travers Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et lancer des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout le monde a été interrogé sur ses activités par les forces de sécurité.