Un soldat israélien grièvement blessé à Tsouk Etan donne le guet à sa femme

Rivkie Israéli, l’épouse du sergent Yehuda Israéli , ce soldat israélien qui a été grièvement blessé lors de l’opération, Tsouk Etan, a obtenu le divorce après plusieurs années d’épreuves difficiles

Son mari, un combattant israélien au sein de l’unité Sayeret Givati ​​a été blessé à Rafah lors du « vendredi noir » quant il a tenté de localiser le lieutenant Hadar Goldin bloqué dans les tunnels et dont finalement le Hamas a enlevé le corps.

Yéhouda a été blessé par des éclats d’obus dans la tête, et a été plusieurs mois dans un état « végétatif ». Seulement après plusieurs mois, il se réveilla et a commencé à communiquer avec son environnement et a même parler un peu, mais la réhabilitation fut très difficile.

Sa femme Rivkie, qui a donné naissance à leur deuxième enfant après qu’il a été blessé et alors qu’il était inconscient, l’a accompagné pendant une longue rééducation, mais au bout de deux mois, elle se rendit compte qu’il était impossible de continuer cette relation , en raison de l’impact de la blessure sur la capacité cognitive du jeune homme.

Apres une consultation avec les parents et les rabbins , elle a décidé de prendre la décision de divorcer mais il y avait un problème halakhique, la question est de savoir si le jeune soldat dans son état gravissime comprenait ce qui se passé et si il était d’accord de divorcer. Après avoir vérifié , le tribunal rabbinique a assumé la responsabilité, et a donné le guet à Rivkie avec le consentement de son ex-mari.

Cet exemple montre la tragédie des familles et des soldats blessés lors des opérations de defense pour le pays. Mais surtout tout ce que donne les soldats d’Israël pour la défense d’Israel.

