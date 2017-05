Un réserviste de Tsahal de 26 ans retrouvé sans vie proche d’une route

Un soldat a quitté la base dans sa voiture privée. Un autre véhicule est entré en collision et l’a blessé, et le conducteur a quitté la scène et a été trouvé quelques heures plus tard dans une zone de champ sans vie.

Le corps du jeune homme de 26 ans, qui a servi dans l’armée israélienne au commandement central, a été trouvé dans les broussailles près de l’intersection Nerocha . La police a reçu un rapport selon lequel un homme impliqué dans un accident de voiture a fui dans une zone voisine.

Le corps du soldat de réserve âgé de 26 ans était ce soir (dimanche) près de l’intersection Nérocha. La police a déclaré que des recherches ont été effectuées avec l’aide d’un hélicoptère et des policiers au sol, après avoir reçu un rapport d’une personne impliquée dans un accident de voiture qui a fui à pied dans les environs.

La police a finalement trouvé le soldat parmi les broussailles et le MDA a confirmé sa mort. À ce stade, une enquête est en cours.

Le porte – parole de Tsahal a déclaré que c’est un réserviste servant dans le bataillon dans les équipements lourds au commandement central (בגדוד הצמ »ה) . Le message a été remis à sa famille.

Les funérailles de Almog Amram ZAL auront lieu au cimetière Mazkeret Batya aujourd’hui (lundi) à 17h00. Amram, était un résident de Kiryat Ekron.