Un rabbin Habad s’excuse pour la danse avec le pape publié dans une vidéo

Un rabbin Chabad qui a participé à une danse avec le pape Francis s’est excusé après que les rabbins l’ont durement critiqué.

Le rav Dov Behar Pinson, Rosh Yeshiva à Brooklyn, New York, a écrit une lettre aux étudiants et amis, après sa visite au Vatican et a déclaré que la vidéo a « éclipsée, malheureusement, la tâche la plus importante pour laquelle il était venu. »

Dans la vidéo, un groupe de juifs orthodoxes du mouvement Louavitch, Habad a commencé à, danser et chanter des chants de Téhilim (« אֹרֶךְ יָמִים אַשְׂבִּיעֵהוּ » (תהלים צ »א » selon Rabbi Shlomo Carlebach, accompagné de guitares.

Les visiteurs ont demandé si il était correct de se comporter de la sorte devant le pape et si chanter ces mots étaient autorisé. En outre, l’inquiétude est surtout au niveau de l’interdiction de la Thora concernant « l’idolatrie » ( et tu n’auras pas d’autre D.ieu que Moi) parce que le pape portait une grande croix.

De plus, la danse et le chant ne se font pas pendant la période Omer , une période de deuil pour le peuple Juif jusqu’à Lag Baomer et dont il est interdit de se réjouir par les chants et les danses.

Le Rav Finson a écrit cette chanson et la danse a commencé « spontanément et sans connaissance préalable ou consentement », et il n’a pas voulu embarrasser le pape.

Il a souligné que la réunion a eu lieu dans le bureau privé du pape et a traité l’idée de « pur monothéisme « et » tenter de faire mieux connaître le Dieu unique entre l’humanité comme source de la seule vraie vie. »

« Je suis désolé si cette cette vidéo postée a choqué (rien ne se passe par hasard) mais ce n’était pas son objectif premier, » at-il ajouté.