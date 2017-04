Un jeune palestinien de neuf ans a visité (mardi) le zoo avec ses camarades de classe à Qalqiliya, il entra sa mains dans la cage des ours et l’un d’eux le saisit et mangea sa main.

Le garçon a été transporté à l’hôpital dans la ville, où il est devenu clair que sa main a été amputée jusqu’au coude. Il a été traité et l’hôpital est devenu clair qu’il n’y a pas de danger de sa vie.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !