Un jeune juif a tenté de se suicider au cours des interrogatoires du Shin Bet

Cinq jeunes juifs de la ville de Beersheva sont accusés d’ avoir attaqué des Arabes ces derniers mois. Certains événements ont également inclus une agression mutuelle de la part des Arabes contre les accusés.

Les accusés, certains d’entre eux des mineurs, ont été interrogés au cours des dernières semaines par le Shin Bet .

Les jeunes résidents de Be’er Sheva, ont déclaré que les enquêtes étaient longues et difficiles et ont duré pendant des jours. Au moins un des garçons a essayé au cours des enquêtes de mettre fin à sa vie, ce qui est probablement le résultat d’une forte pression.

L’avocat représentant l’accusé, Sima Kohav a dit :

« Il est regrettable qu’en 2017, et dans l’Etat d’Israël, on interroge des jeunes garçons en bonne santé et après plusieurs jours, ils ont besoin d’un traitement médical après une tentative de suicide. Les droits humains ne sont pas respectées, y compris l’utilisation de la force illégale… Il semble que ce sont d’abord les Juifs qui sont soupçonnés de se quereller avec les Arabes… «

M. Avihay Hajbi de l’ONG Honénou a ajouté: » Il semble que les droits fondamentaux des détenus sont exclus derrière les portes de fer des caves de l’ISA. Mon client a subi une violation des droits fondamentaux ».

