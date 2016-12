Un jeune israélienne de 16 ans sauve une ado de 13 ans d’un suicide suite à la publication de photos sur Whatsapp !

Une catastrophe a été évitée grâce à la vigilance d’une ado de 16 ans qui a empêché une jeune fille de 13 ans de se suicider, après avoir découvert qu’un groupe de jeunes sur Whattsapp ont publié des photos d’elle, lors d’une fellation. La jeune fille, qui vit dans une autre ville, a découvert les photos, se sentant humilié, elle a menacé de se tuer. La jeune fille a écrit qu’elle était «déprimée, tout ce que je veux, c’est juste de mourir». Un autre membre de 16 ans de ce groupe a averti rapidement les travailleurs sociaux. Ils ont pu localiser la jeune fille, et lui ont donné un traitement, les garçons qui ont publié les photos ont été convoqués par la police.

Les autorités engagées dans la région ont signalé de nombreux cas d’adolescents touchés par des publications nocives, et ont commencé à lancer plusieurs programmes de sensibilisation de harcèlement sexuel de la jeunesse et de la publicité en ligne inappropriée.

Lorsque l’affaire a été révélée mercredi, une psychologue s’est rendue rapidement auprès de la jeune fille afin de prendre soin d’elle. Le groupe qui exposait sur Whattsapp est au nombre de 16, ils habitent dans le centre du pays.

Après avoir cherché leur compte Facebook, Ziv responsable des répressions contre le harcèlement sexuel a réussi à localiser les jeunes qui étudient dans les écoles dans une grande ville dans le centre d’Israël. Ziv a contacté le directeur de programme de la ville, qui a appelé la police et le Département de la protection. Les garçons ont également été identifiés plus tard par des photos et ont été convoqués pour une enquête de police. L’affaire a été fermée après que le père de la jeune fille n’a pas voulu déposer une plainte.

Zvi Benhamou a remercié la jeune fille de 16 ans qui a contacté les services sociaux : «Je lui ai dit qu’elle a fait un acte extraordinaire et courageux, et a donc sauvé la vie d’une autre fille. Elle était heureuse et elle a dit qu’elle n’avait aucun doute que c’était la meilleure chose à faire», Ajoutant : « La plupart des adolescents sont précieux et ils savent faire la différence entre le bien et le mal, ils comprennent que, dans ce cas, ils doivent impliquer les adultes», a-t-elle dit.

«C’est une catastrophe nationale qui n’est pas unique aux jeunes», explique Daphné Eisenrych, chef des centres de crise des syndicats de l’éducation pour les victimes d’agression sexuelle. Elle dit: «Nous recevons des plaintes concernant les garçons et les filles humiliés sur des groupes Whattsapp ou Facebook. Plusieurs fois, les filles subissent des pressions à cause des photos», ajoute-elle. « Cette expérience de violence sexuelle, y compris un désaccord, la honte et l’humiliation, conduisent à des situations de dépression très grave et même des tentatives de suicide. Une partie du problème est qu’il n’y a pas suffisamment de formation pour le personnel enseignant. »

