Un israélien qui a vécu aux États-Unis a été assassiné de plusieurs coups de couteau à Las Vegas

Un américain âgé de 32 ans a commis une série de meurtres à Las vegas. Sa première victime était Israël Schwartz, père de trois enfants, 54 ans, de Kiryat Tivon, qui vit aux Etats-Unis depuis 1985.

Israël Schwartz vivait à Las Vegas et a été tué par un homme dérangé qui l’a poignardé avec un couteau commando. Les médecins se sont battus pour sa vie et il a subi deux opérations, mais il est décédé ce matin (mardi).

Le tueur, un homme du nom de Richie Briones de 32 ans, est entré dans le magasin et a demandé d’acheter une arme à feu. Le propriétaire du magasin lui a demandé d’écrire les détails de l’application, mais Briones a perdu patience, et au lieu d’acheter une arme, il a prit un couteau commando puis s’est rendu dans un autre magasin dans une folie meurtrière.

Tout d’abord , il a croisé sur son chemin Schwartz, sortant d’un restaurant de sushi où il a travaillé. L’auteur l’a attaqué par derrière et l’a poignardé à plusieurs reprises. Puis, il est allé chez le dépanneur et a poignardé un autre homme. Schwartz a été transporté à l’hôpital dans un état grave et ce matin, comme il est indiqué, il est mort de ses blessures.

La police a arrêté le tueur à la fin d’une chasse à l’homme pendant plusieurs heures. Il est également soupçonné d’avoir volé une voiture et provoqué des incidents violents dans le passé, y compris des coups de couteau au mois de Novembre. Auparavant, il a également été arrêté par la police alors qu’il conduisait une voiture volée et a essayé de mettre le feu à lui-même. Il a été transféré pour une observation mentale.

Schwartz laisse dans le deuil une veuve et trois enfants. Il a vécu aux États-Unis depuis 1985 et il y a quelques années a déménagé à Las Vegas. Il a travaillé dans l’entretien des systèmes d’incendie dans les restaurants et dans les installations industrielles.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !