Un invité surprenant retrouvé dans la piscine d’un Zimmer au nord d’Israël

C’est au Kfar Shazor qu’un sanglier a été retrouvé dans la piscine d’un Zimmer. L’animal est tombé dans la piscine ce lundi et le propriétaire a appelé la police ne sachant quoi faire ?

La police arrivée sur les lieux a réussi à sauver l’animal effrayé dans l’eau assisté par des pompiers.

Le cochon sauvage ne voulait pas qu’on s’approche et il fut difficile de le sortir. Seulement avec l’aide d’une corde, après plus d’une heure, il a été sauvé de la piscine et libéré dans la nature.