Un homme juif attaqué à la hache en Ukraine

C’est à la synagogue à Dnipo, en Ukraine, qu’un homme juif a été attaqué vendredi matin, ce 12 mai 2017.

L(homme juif de 26 ans a été attaqué par un voisin avec une hache plus tôt dans la ville ukrainienne de Dnipro (anciennement Dnepropetrovsk). Le jeune homme a été grièvement blessé et s’est précipité à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale.

Le rabbin Shmuel Kaminezki, le rabbin en chef et l’émissaire principal Chabad-Lubavitch de la ville, a déclaré à Chabad.org que l’opération avait réussi et que le statut du jeune homme était « sérieux mais stable ».

Plusieurs sources dans Dnipro décrivent l’attaquant ukrainien comme quelqu’un avec un passé violent et une histoire de problèmes de santé mentale.

La victime, un père de jeunes enfants et un membre actif de la communauté juive de Dnipro, avait frappé la porte de l’attaquant pour parler avec lui. L’attaquant a ouvert sa porte d’appartement en tenant une hache et a frappé l’homme, blessant gravement son pied. À l’heure actuelle, l’incident n’est pas censé avoi[r été influencé par l’antisémitisme.

Une équipe de médecins en Israël a été en contact avec des médecins en Ukraine au sujet de l’incident. Des sources indiquent que l’opération a sauvé le pied de la victime.

On demande au public de prier pour Avraham ben Tzipporah, et de réciter les Psaumes 20 et 27 .