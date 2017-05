Un haut fonctionnaire de l’administration Trump à Israel:  » Le mur du Kottel n’est pas le vôtre »

Moins d’une semaine avant que l’homme le plus puissant de la planète ne soit arrivé dans la capitale d’Israël, un haut fonctionnaire de l’administration Trump aurait déclaré à l’administration Netanyahou qu’un des sites les plus saints de la foi juive, le mur occidental , ne se trouve pas sur le territoire israélien. Le Mont du Temple, où se tenaient les deux Temples juifs, qui est soutenu par le Mur de l’Ouest, est le site le plus saint du Judaïsme.

Convaincue que le président Donald J. Trump ne soutient pas personnellement cette position, les responsables israéliens seraient furieux, a déclaré le journaliste d’investigation de la chaîne 2, Udi Segal, ce lundi soir.

Selon le rapport, les organisateurs israéliens responsables de la construction de l’itinéraire pour le président américain ont voulu créer une photo pour M. Trump lors de sa visite au mur de l’Ouest. Cependant, ils ont été informés par un « haut responsable de l’administration américaine », que le mur de l’Ouest est un « territoire contesté ».

Ce n’était pas tellement «contesté», cependant, pour empêcher le président Barack Obama de visiter le site en 2008, l’année avant qu’il ne soit entré à la Maison Blanche. Il n’a pas non plus eu de problème avec les photographes israéliens qui ont documenté la visite.

Des fonctionnaires du bureau du Premier ministre ont demandé aux personnes du président Trump si M. Netanyahu pouvait accompagner le président lors de sa visite dans le mur de l’Ouest, mais a reçu une réponse négative expliquant qu’il s’agissait d’une «visite privée».

Lorsqu’une demande a été faite pour un photographe israélien pour documenter la visite, un fonctionnaire américain aurait répondu brusquement: «Quelle est votre lien avec cette affaire ? Ce n’est pas sur votre territoire. Cela fait partie de la Judée Samarie. »

En réponse, le bureau du Premier ministre a déclaré dans un communiqué: «La déclaration selon laquelle le mur de l’Ouest est en « Cisjordanie » a été reçue avec choc. Israël est certain que cette déclaration est contraire à la politique du président Trump. »

Au début, il n’était pas clair exactement qui était le «haut responsable de l’administration», mais ce qui est clair, est qu’il semble y avoir un désaccord sur la façon d’aborder le conflit entre Israël et l’Autorité palestinienne, au sein même de la nouvelle administration.

Il semble maintenant que les déclarations provenaient de diplomates travaillant au consulat américain à Jérusalem.

Il semble également que la familiarité avec les normes culturelles, la politique meurtrière et l’acte « d’une manière, de dire autre chose et d’avoir un message complètement différent », qui est de rigueur au Moyen-Orient, est extrêmement désintéressé parmi les hauts fonctionnaires de l’administration , bien que cette question puisse être principalement parmi les survivants de l’ère Obama.

Selon un initié de sécurité nationale qui a parlé avec le Washington Free Beacon : « Le problème, c’est que l’administration Obama a laissé des vestiges dans tout le gouvernement, afin de vous débarrasser d’un fidèle d’Obama et le remplacement d’un autre loyaliste d’Obama ».

Mise à jour: La Maison Blanche a désavoué la déclaration du fonctionnaire et a déclaré : « Ce n’est pas le position de cette administration ».