Un arabe a tenté d’assassiner une femme Juive et enceinte avec qui il entretenait une relation

Une autre histoire que les médias israéliens ont cachés comme cet arabe qui a essayé d’assassiner une femme Juive.

Un acte d’accusation a été déposé aujourd’hui devant la Cour du district de Jérusalem contre un arabe de Jérusalem de 28 ans, qui est accusé d’avoir tenté d’assassiner sa « petite amie » juive (mariée) , tout en restant à l’hôtel sur la rue Hillel au centre-ville de Jérusalem.

Cette femme juive, mère de trois enfants, selon l’acte d’accusation a quitté son mari juif et a vécu pendant un an avec un Arabe de Jérusalem-Est, dont elle est tombée enceinte.

Selon l’ acte d’accusation, la femme enceinte de 8 mois a donné rendez vous à son mari juif, dans un hôtel au centre-ville de Jérusalem dans le but d’arranger les questions de procédure de divorce, et son partenaire arabe est arrivé et les a trouvé ensemble ce matin de Yom HaShoah.

Le mari juif a quitté l’hôtel, et l’ arabe a commencé à se disputer avec la femme et la menacer parce qu’elle avait selon lui » triché « . Il l’a menacé de « détruire sa vie » et le bébé à naître.

L’acte d’accusation dit qu’à ce moment, la plaignante lui a demandé de cesser les menaces, et d’être silencieux alors que la sirène sonnait.

Immédiatement après la sirène , il l’a immédiatement attaqué par derrière et l’a poignardé avec des ciseaux à plusieurs reprises dans son dos et son ventre, dans l’intention de causer la mort. En raison de l’intensité des coups , les lames du ciseaux se sont tordues.

Le femme a fui et s’est rendu à la police.

Elle a eu plusieurs vertèbres brisées et l’arme blanche a pénétré l’utérus et la cavité utérine et a touché le foetus. Elle a été évacué au Centre médical Shaare Zedek et a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour enlever le fœtus de son ventre afin de sauver l’enfant qui est vivant.