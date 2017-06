Les Turcs ont investi des millions de dollars pour faire venir un demi-million d’Arabes israéliens à la mosquée Al-Aqsa

Une organisation turque financée en partie par le gouvernement turc a investi dans un projet visant à transporter un demi-million d’Arabes israéliens à la mosquée Al-Aqsa «pour se protéger contre les incursions israéliennes et la menace de la détruire», a déclaré Israël Hayom ce samedi soir.

L’organisation, Mirasimiz, reçoit une partie de son budget de Tika, une agence d’aide gouvernementale turque opérée par le bureau du Premier ministre turc. Elle a mis en place un système de transport de masse de la vieille ville de Jérusalem, au coût de laquelle ont alloué 3,25 millions de dollars.

Le projet de navette turque devait se poursuivre pendant plusieurs mois, après que Mirasimiz a acheté 11 autobus et a loué des dizaines d’autobus supplémentaires chaque semaine. Parmi les activistes transportés par Mirasimiz, il y avait des milliers de membres de Morabitons et Morabitat, les filiales de la branche nord du Mouvement islamique en Israël, qui ont été exclues plus tard après leur incitation et leur participation à des émeutes qui ont éclaté sur le Mont du Temple .

Le programme turc comprenait de nombreuses écoles du secteur arabe en Israël. En plus des transports, Mirasimiz a acheté de l’eau et des sandwiches pour les musulmans pour 2,12 millions de dollars.

Également sur la liste des dépenses de Mirasimiz et selon le Shin Bet : en échange de leur séjour sur le Mont du Temple et de leur constante provocation contre les visiteurs juifs, chaque membre du Moraviton et Morabitat a reçu une allocation mensuelle d’environ 1 200 $.

L’information contenue dans le rapport provient de Mahmoud Muhammad Issa Toameh, un membre senior du Hamas qui a été arrêté à son retour d’Arabie Saoudite en mai 2014. Toameh a révélé la manière dont le Hamas avait opéré au sein du mouvement islamique en Israël et l’utilisait pour transférer beaucoup d’argent pour des projets à Jérusalem, y compris le transport des Arabes israéliens vers le Mont du Temple.

Le président de Lach Yerushalayim , M. Maor Zemach, dont les membres ont aidé à recueillir ces informations pour le rapport d’Israël Hayom, a déclaré dans un communiqué: « Les actions du gouvernement turc violent la souveraineté israélienne à Jérusalem et son unité, en plus de coopérer avec des membres de l’islam dont le Mouvement est interdit en Israël. L’Etat doit se battre contre ces associations opérées par le gouvernement turc « .

